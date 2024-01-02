عضو بـ«النواب» تشيد بمبادرة «حياة كريمة»: حققت بصمات إيجابية في كل المجالات

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن مبادرة «حياة كريمة» أصبحت على مسمع ومرأى للجميع، بفضل الجهود التي تنفذها على أرض الواقع من خطط تطويرية شاملة في كل المجالات.

تطوير البينة التحتية

وأشار إلى أن المبادرة لها بصمات إيجابية في عدد من المجالات، على رأسها ملف تعزيز الحق في الغذاء، وإنشاء مراكز تنمية الأسرة المصرية، وتوفير الدعم الغذائى للفئات الأولى بالرعاية، وتحسين منظومة الزراعة والإنتاج الحيواني.

وأضافت أن هذه الملفات ساهمت المبادرة في تحسين وتطوير البنية التحتية فيها خاصة ملفي الإسكان، في إنشاء مساكن جديدة، وتطوير العشوائيات، وتوفير المرافق الأساسية للمواطنين.

تحسين مستوى الرعاية الصحية

وأكدت أن المبادرة كان لها الفضل في تحسين مستوى الرعاية الصحية في جميع المحافظات، من خلال إنشاء مستشفيات ووحدات صحية، وتوفير الأدوية والمعدات الطبية، وتدريب الكوادر الطبية، وأهم تلك البصمات إطلاق مبادرات «100 مليون صحة» و«100 يوم صحة».