بعد بتر قدمه.. فادي إبراهيم يكشف تفاصيل جراحة أخرى يخضع لها غدا

يخضع الفنان اللبناني فادي إبراهيم، لجراحة جديدة، غدا، بعد جراحة بتر قدمه، نتيجة لمضاعفات مرض السكر.

وكشف «إبراهيم» لـ«الوطن» عن تفاصيل الجراحة الجديدة قائلا: «سوف تُبتر أصابع قدمي الأخرى، بعد تسبب مضاعفات مرض السكر في حدوث غرغينة بالعظام، ومن المقرر أن أخضع لجراحة ثالثة الأسبوع المقبل.

من هو الفنان فادي إبراهيم؟

اللبناني فادي إبراهيم ذاع صيته في الدراما المصرية بعد مشاركته في بطولة مسلسل «فرقة ناجي عطا الله» أمام الزعيم عادل إمام، وبمشاركة عدد كبير من النجوم أبرزهم محمد إمام، نضال الشافعي، أحمد السعدني، أنوشكا، عمرو رمزي، سناء يوسف، أحمد عبد الوارث ومحمود البزاوي.

وتألق فادي إبراهيم في الدراما العربية بأدوار مميزة في عدد من المسلسلات، منها «مع الأطباء العرب»، «السهام الجارحة»، و«العاصفة تهب مرتين».