إيرادات 7 أفلام مصرية خلال 24 ساعة.. 2.4 مليون جنيه

تواصل الأفلام المصرية المعروضة في السينمات رحلتها في تحقيق الإيرادات، إذ وصلت الإيرادات أمس الاثنين نحو مليونين و456 ألف جنيه، وفقًا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ولا يزال فيلم «أبو نسب» يحافظ على وجوده في صدارة شباك التذاكر الأمريكي، محققا إيرادات بلغت مليون و692 ألف جنيه، أمّا المركز الثاني فكان من نصيب فيلم «شماريخ» محققًا 560 ألف جنيه، أما فيلم «كارت شحن» جاء في المركز الثالث بـ134 ألف جنيه، يليه في المركز الرابع فيلم «العميل صفر» بـ28 ألف جنيه.

«فوي فوي فوي» يحقق 16 ألف جنيه

جاء فيلم «فوي فوي فوي» في المركز الخامس بقائمة الإيرادات بـ16 ألف جنيه، وكان المركز السادس من نصيب «وش في وش» بـ14 ألف جنيه، وتراجع فيلم «بلوموندو» إلى المركز الأخير في شباك التذاكر محققا 3.9 ألف جنيه.