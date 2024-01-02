محافظ دمياط تسلم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة لذوي الهمم

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، احتفالية بعنوان كلنا واحد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وسلمت أجهزة تعويضية وكراسي متحركة كهربائية لذوي الهمم مقدمة من الجمعيات الأهلية.

وشهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم، فعاليات الاحتفالية التي نفذتها مديريتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة بمركز التعليم المدني بدمياط الجديدة باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، جاءت تحت عنوان «كلنا واحد».

تسليم أجهزة تعويضية لذوي الهمم من الجمعيات الأهلية

واستهلت المحافظ، تلك الفعالية بتسليم أجهزة تعويضية عبارة عن سماعات وأطراف صناعية وقطع غيار سماعات وكراسي كهربائية متحركة لذوى الهمم مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية، كما ألقت الدكتورة منال عوض كلمة أعربت خلالها عن سعادتها بحضور تلك الاحتفالية للتأكيد على دعم كافة الجهود لرعاية ودعم ذوى الهمم والعمل نحو دمجهم بالمجتمع باعتبارهم جزءا مهما لا يتجزأ من نسيج المجتمع.

تخصيص يوم لذوي الهمم يشير إلى أهمية الوعي بضمان حقوقهم

وأشارت إلى أن إطلاق الأمم المتحدة يوم 3 ديسمبر للأشخاص ذوي الإعاقة، يشير إلى أهمية تعزيز الوعي نحو ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعطت اهتمام بالغ بهذا الملف لتقديم كافة سُبل الرعاية والدعم لذوي الهمم، والذى بدا واضحًا بإطلاق 2018 عاما لذوي الهمم وأيضًا تنفيذ عدد من المبادرات الداعمة لهم، وذلك إيمانا بحقوقهم في المساواة والدور المهم الذي يقوم به ذوو الهمم بالمجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.