طقس مائل للدفء.. اعرف الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا، مشيرة إلى أنّه سيسود طقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، وتسود شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية خلال فترات الصباح الباكر.

حالة الطقس غدا

وتوقعت «الأرصاد» أن يكون طقس الغد مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ليكون دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، باردا على باقي الأنحاء.

ونوهت بأنّ هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية خلال فترات متقطعة، إضافة إلى الشبورة الكثيفة التي تسود بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل إلى حد الضباب.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى وسلاسل جبال البحر الأحمر: 24 والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.