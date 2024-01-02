أماكن بيع الملابس الشتوية بالكيلو في الفيوم.. «براندات بأرخص الأسعار»

يزداد اهتمام الآلاف من الشباب والفتيات، حول معرفة أماكن بيع الملابس الشتوية بالكيلو في الفيوم بالتزامن مع مع انخفاض درجات الحرارة، وبدء فصل الشتاء رسميًا، وحاجة الجميع لشراء ملابس شتوية بأسعار مناسبة، وهو ما توفره محال بيع الملابس الشتوية بالكيلو بأسعار في متناول الجميع ليرتدوا ملابس براندات بأرخص الأسعار دون الحاجة لامتلاك مبالغ كبيرة من المال.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن أماكن بيع الملابس الشتوية بالكيلو في الفيوم وكيفية الحصول على أرخص أسعار الملابس بالجملة، فضلًا عن أماكن شراء ملابس بواقي تصدير وملابس شتوية رخيصة، في ظل الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

ملابس شتوية رخيصة

وتضم محافظة الفيوم، الكثير من الأسواق التي تعرض ملابس شتوية رخيصة تناسب كافة المستويات والفئات، أبرزها شوارع مصطفى كامل، ودرب حرازة، والقصبة، وشارع المحمدية، وشارع العريان، فتلك المناطق تشتهر باحتوائها على عشرات المحال التي تضم مختلف المقاسات التي تناسب جميع الأعمار بأسعار تبدأ من 100 جنيهًا للقطعة.

أماكن بيع الملابس الشتوية بالكيلو

وشهدت محافظة الفيوم في الفترة الأخيرة، انتشار أماكن بيع الملابس الشتوية بالكيلو، والتي تعرض براندات شهيرة، إلى جانب ملابس بواقي تصدير، بأسعار في متناول الجميع، إذ يبدأ سعر كيلو الملابس من 200 جنيهًا.

وتنتشر أماكن بيع الملابس الشتوية بالكيلو، في منطقة معهد الأورام ومنطقة دلة، وشارع مصطفى كامل بوسط مدينة الفيوم، وشارع البوستة.

أسعار بيع الملابس الشتوية بالكيلو

وأوضح محمد محمود، صاحب أحد أماكن بيع الملابس الشتوية بالكيلو، إنّ أسعار الكيلو تبدأ من 200 وحتى 500 جنيه وتختلف باختلاف القطع، مُبينًا أنّ أكثر ما يميز بيع الملابس بالكيلو هو إمكانية أن يضم أكثر من قطعة للأشخاص حريمي ورجالي وأطفال، إذ من الممكن أن يشتري الشخص كيلو ملابس يضم على سبيل المثال جاكيت له وآخر لزوجته ولأطفاله.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّه في بداية الأمر، لم يكن هناك إقبالًا بسبب تخوّف المواطنين من الجودة، ولكن بمرور الوقت أصبح لديهم زبائن من مختلف المستويات، بل إنّهم يتابعون معه سواء عبر الواتس آب أو الهاتف أو الصفحة الرسمية، ويحضرون لديه فور نزول أي ملابس جديدة لاختيار الأفضل والأرقى منها.

منين أجيب ملابس بواقي تصدير

وذكر أنّ بيع الملابس بالكيلو يضم في معظم الأحيان ملابس بواقي تصدير للكثير من المصانع المعروفة والشهيرة، وتكون جميعها بجودة عالية.