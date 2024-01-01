استمرار المراجعات المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم

تابعت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الإثنين، استمرار المراجعات النهائية المجانية التي عُقدت في مختلف المواد الدراسية، لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمختلف المدارس التابعة لإدارة سنورس التعليمية، والتي انطلقت بحضور عيسى محمود عثمان، نقيب المعلمين بالفيوم، وعصام الدين نعيمي مدير عام إدارة سنورس التعليمية.

وشهدت القاعة التي عُقدت فيها المراجعات النهائية المجانية، إقبالًا كبيرًا وملحوظًا من الطلاب والطالبات، الذين طالبوا مسؤولي مديرية التربية والتعليم بتكرار هذه المراجعات خلال الفصل الدراسي الثاني.

مراجعات مجانية في الرياضيات والدراسات

وجرى تنظيم مراجعات نهائية للطلاب والطالبات اليوم، في مادتي الرياضيات من خلال محمد متولي خبير مادة الرياضيات، تلاها مراجعة نهائية في مادة الدراسات الاجتماعية للطلاب والطالبات من خلال أحمد السيد مدرس المادة.

قرابة 1000 طالب يحضرون المراجعات

وأوضحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الفيوم، في بيان لها، أنّ عدد الطلاب الذين حضروا المراجعات النهائية المجانية اليوم، في مركز سنورس بلغ 970 طالبًا وطالبة، وذلك بسبب جودة التنظيم، والأداء الجيد للمحاضرين أصحاب الكفاءات العلمية، مما جعل هناك إقبالًا من الطلاب على حضور تلك المراجعات.

استمرار المراجعات في كافة المواد

من ناحيته، أكد عصام النعيمي مدير إدارة سنورس التعليمية، في بيان صحفي، استمرار المراجعات المجانية النهائية في كافة المواد الدراسية على مدار الأسبوع وحتى انطلاق امتحانات نصف العام 2024، بالإضافة إلي توزيع المذكرات مجانًا، مشيرًا إلى أنّ الهدف من المراجعات هو تقديم خدمة لأهالي مركز سنورس، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور.

نخبة متميزة من المعلمين

من ناحيته، قدّم نقيب معلمي الفيوم الشكر لفريق العمل والمعلمين المخلصين الذين يمنحون الطلاب أوقاتهم وخبراتهم بالمجان، مُشيرًا إلى أنّ المراجعات شهدت نخبة متميزة من المعلمين الذين جادوا بخبراتهم للطلاب، وشكلوا فريق عمل مميزا ينفعون به أبناءهم من الطلاب والطالبات، وذلك لظهور المراجعات بهذا الشكل اللائق.

وفي ختام المحاضرات النهائية المجانية، كرّمت وكيل الوزارة الطلاب والطالبات المتميزين والمتفوقين ومنحتهم درع التميز في المحاضرات المجانية.