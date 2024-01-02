هل تعيد مي عمر تقديم قصة فيلم «الأفوكاتو» في مسلسل «نعمة»؟ المؤلف يوضح

رد مهاب طارق مؤلف مسلسل «نعمة الأفوكاتو» بطولة الفنانة مي عمر، على ما تردد حول إعادة تقديم فيلم «الأفوكاتو» الذي قدمه الزعيم عادل إمام، في عام 1983، خلال أحداث المسلسل.

وقال «طارق» لـ«الوطن»، إن العمل ليس له علاقة بفيلم عادل إمام، ولا نتناول شخصية «حسن سبانخ» نهائيا، موضحا ان وجه التشابه فقط كلمة «الأفوكاتو»، تعبيرا عن مهنة المحاماة.

أضاف أن مي عمر، تقدم خلال مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، شخصية مفاجأة بالنسبة للجمهور، ويتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد.

مسلسل «نعمة الأفوكاتو» بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سامي مغاوي، عماد زيادة، سلوى عثمان، لبنى ونس، كمال أبورية، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف ومحمود غريب، إخراج محمد سامي.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول شخصية «نعمة»، التي تعمل محامية، وتمر بأزمات عديدة تحاول أن تتخطاها خلال أحداث المسلسل.