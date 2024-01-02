انخفاض كبير في أسعار البصل بالبحر الأحمر

طرحت الشركة المصرية لتجارة الجملة، كميات كبيرة من البصل في منافذ البيع بمدن البحر الأحمر بسعر 18 جنيها للكيلو ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بناء على توجيهات القيادة السياسية لمواجهة غلاء الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

مبادرة تخفيض الأسعار

وأشار عادل حسين مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى الدفع بكميات كبيرة من البصل بمنافذ البيع بمدن البحر الأحمر تقدر بـ18 طنا لمواطني المحافظة بسعر 18 جنيها للكيلو.

وأوضح أن البحر الأحمر يضم 23 منفذا لبيع تابعة للشركة المصرية بدءا من رأس غارب شمالا حتى مدينة حلايب جنوب المحافظة تضم جميع المواد الغذائية والسلع التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة.

انخفاض سعر البصل

ومن جانبه، أشار مصطفى محمود مدير فرع الغردقة إلى انخفاض سعر البصل من 30 لـ 18جنيها للكيلو ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بناء على توجيهات القيادة السياسية لرفع العبء عن كاهل المواطن البسيط وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة. َ

وأشار إلى الدفع بكميات من البصل تباعا لسد احتياجات المواطنين، لافتا إلى سعر بيع اللحمة 220 جنيها للكيلو، والسكر 27 جنيها.