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من المسافة الصفر.. الفصائل الفلسطينية تُجهز على 5 جنود إسرائيليين

كتب:

منى السعيد
05:46 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
قوات الاحتلال - ارشيفية

قوات الاحتلال - ارشيفية

كشفت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، عن أنّ رجال المقاومة تمكّنوا من الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر، شمالي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابات إسرائيل 

كانت الفصائل الفلسطينية أعلنت استهداف دبابة إسرائيلية باستخدام قذيفة الياسين 105 في منطقة المحطة بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، كما استهدفت دبابة ميركفاه بنوع القذيفة نفسها في منطقة معن جنوبي شرق مدينة خانيونس، بحسب ما ذكره التليفزيون الفلسطيني.

كما استهدفت الفصائل ناقلة جند إسرائيلية بعبوة العمل الفدائي في منطقة معن جنوب شرق مدينة خانيونس.

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بقلم منى السعيد