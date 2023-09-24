خبير سياحي: 750 ألف سائح روسي زاروا مصر خلال النصف الأول من 2023

قال الخبير السياحي، ريمون نجيب، إن مصر جاءت في المركز الرابع كأكثر دول العالم استقبالا للسياح الروس خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك وفقا لوكالات السياحة الروسية، لافتا إلى أن تركيا جاءت في المركز الأول كأكثر الدول التي زارها الروس خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2023، تلتها كل من دبي وتايلاندا ومصر، فيما احتلت سيريلانكا المركز الخامس.

وأضاف لـ«الوطن»، أن عدد السياح الروس الذين زاروا مصر خلال النصف الأول من عام 2023 بلغ نحو 750 ألف سائح، في الوقت الذى بلغ عدد السياح الروس الذين زاروا تركيا خلال ذات الفترة نحو 2.6 مليون سائح، كما بلغ عدد الروس الذين زاروا دبي خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري 800 ألف سائح، فيما استقبلت تايلاندا نحو 791 ألف سائح روسي خلال ذات الفترة، فيما زار سيريلانكا 110 ألف سائح روسي في الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري.

الموسم السياحي الشتوي

وأشار «نجيب» إلى أن مصر قادرة على زيادة أعداد السياح الروس الوافدين لها خلال فصل الشتاء الجاري بنحو 30% بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن غالبية السياح الروس يفضلون سياحة الإقامة الشاملة «أول أنكلوسيف»، فيما يفضل نحو 20% منهم الإقامة بالفنادق الحديثة، موضحا أن السمة الغالبة للسياح الروس هي الإقامة بالمنشآت التي تقدم خدمات بجودة عالية، موضحًا أن السياح الروس بدأوا الاهتمام برحلات المغامرات وهناك طلب كبير عليها.