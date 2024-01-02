محافظ أسوان يلتقي سفير البوسنة والهرسك لبحث التعاون المشترك

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتور ثابت سوباشيتش سفير البوسنة والهرسك لدى القاهرة، في زيارة رسمية للتأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع الدول الصديقة التي لها علاقات تاريخية وتجارية وصناعية ممتدة مع مصر، وخاصة فيما يتعلق بقطاع السياحة والاستثمار.

واستعرض اللواء أشرف عطية خلال اللقاء فرص توقيع اتفاقية توأمة بين أسوان وإحدى مدن البوسنة والهرسك، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة والاستثمار، واستغلال الثروات الطبيعية والتعدينية والمحجرية التي تتمتع بها أسوان.

علاقات قوية وتاريخية تربط البلدين

وأشار المحافظ إلى أن العلاقات التاريخية بين الشعبين تشهد اهتمامًا واضحًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي،ما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والحركة السياحية، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الثقافية والفنية وغيرها من المجالات الأخرى.

إنجازات في مختلف القطاعات تشهدها مصر

وأكد المحافظ على الإنجازات الكبرى التي حققتها مصر في السنوات العشر الماضية في مختلف القطاعات، وتنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

من جهته، عبر سفير البوسنة والهرسك عن إعجابه بما يحدث في الجمهورية الجديدة، متمنيا للبلاد السلام والاستقرار والتنمية والتقدم بينما أعرب عن سعادته بزيارة محافظة أسوان وتعزيز العلاقات الثنائية الصداقة والتعاون المشترك