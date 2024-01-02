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فيديو للحظة استهداف صالح العاروري في بيروت.. مسيرة قصفت المكتب

كتب:

أحمد عادل موسى
10:11 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
انفجار مبنى بيروت

انفجار مبنى بيروت

ضربة جوية نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت مقرًا للفصائل الفلسطينية في ضاحية بيروت الجنوبية، تم اغتيال صالح العاروري، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

استشهاد صالح العاروري

وأفاد مصدر أمني لبناني بارز بأن صالح العاروري استشهد في ضربة الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب عدد من مرافقيه، دون تحديد عددهم، كما أكد مصدر أمني آخر هذه المعلومة، وأوضح أن هناك ضررًا لحق بطبقتين في المبنى المستهدف، بالإضافة إلى تضرر سيارة واحدة على الأقل.

وأكدت إذاعة الأقصى، التابعة للفصائل الفلسطينية، من استشهاد القيادي صالح العاروري.

استشهاد 4 أشخاص على الأقل

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية يوم الثلاثاء بأن طائرة مسيرة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مكتبًا يعود للفصائل الفلسطينية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي منطقة تعتبر معقلاً لحزب الله، ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص على الأقل. 

وتداول مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف مبنى بيروت واستشهد صالح العاروري، وذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت، مقر حزب الله.

وتداول صور تظهر اندلاع النيران وتصاعدها جراء انفجار في الضاحية، التي تُعتبر معقلاً لحزب الله.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن هناك شهداء سقطوا جراء الانفجار الذي وقع بالقرب من متجر للحلويات في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية. 

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