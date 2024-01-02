تحرير 10 محاضر تموينية لمخابز بلدية في حملات مكبرة بالشرقية

شنت مديرية التموين بالعاشر من رمضان بالشرقية، حملة تموينية، قام بها مصطفى أحمد عبد القادر، تنفيذا لتوجيهات فايزة عبدالرحمن وكيل الوزارة، بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية واﻷنشطة التموينية والتجارية لضبط الأسواق.

رقابة على الأنشطة التموينية

وأوضح أحمد عبد القادر مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، أنه قام بتوجيهات من وكيل وزارة التموين، بشن حملة بنطاق الإدارة على المخابز وكافة الأنشطة التموينية لضبط المخالفين ورقابة الأسواق.

10 محاضر لمخابز بلدية للتوقف عن الإنتاج

وأضاف أنه تم المرور على 13 مخبزا بلديا بنطاق إدارة تموين العاشر من رمضان، فيما تحرر 10 محاضر بسبب توقف عن إنتاج الخبز.

وأكد عبد القادر أن مديرية التموين تستمر في شن الحملات التموينية والرقابة على الأسواق وكل الأنشطة سواء التجارية أو التموينية لضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين وضمان وصول السلع والخدمات للمواطن دون صعوبة وتوفير آمن غذائي.