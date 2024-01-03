شجرة ترتيب الأنبياء وأعمارهم.. اعرف أماكن دفنهم

يمتلك كل نبي من أنبياء الله قصة ورسالة خاصة، تُلهم ملايين البشر في جميع أنحاء العالم، وتعتبر سيرتهم جزءًا مهمًا من تراث الأديان السماوية، ونتيجة لهذا، يهتم كثيرون بالتعرف على ترتيبهم وأعمارهم وأماكن دفنهم.

ونستعرض ترتيب نزول الرسل، وأماكن دفنهم وأعمارهم، بحسب ما ذكرت في الكتب السماوية، وكتب التراث الإسلامي، في مقدمتها كتاب «دعوة الرسل عليهم السلام» للكاتب أحمد غلوش.

آدم عليه السلام

يُعتبر آدم أول الأنبياء، وأول إنسان نزل على سطح الأرض، ولا يذكر في القرآن الكريم مكان دفنه بشكل محدد، ووفقًا لكتب التراث الإسلامي، عاش 1000 سنة، واختلفت المقولات حول مكان دفنه، فالبعض قال إنه دفن في الهند، والبعض الآخر قال مكة أو في بيت المقدس، وتزوج آدم من حواء في الجنة، ثم نزلا إلى الأرض لتبدأ الحياة البشرية.

إدريس عليه السلام

عاش إدريس عليه السلام على الأرض 865 سنة، وهو أحد أجداد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

نوح عليه السلام

قصة سيدنا نوح عليه السلام، من القصص الملهمة للكثيرين، فهو نبي الله الذي بنى السفينة ونجا بنفسه ومن معه من الطوفان، ويقال إنه دفن في مكان يُعرف باسم جبل الجودي في العراق، كما تداولت أقول في التراث عن دفته حول المسجد الحرام.

سيدنا هود عليه السلام

عاش 464 سنة، ودفن في اليمن، وله مقام يزار في حضرموت يقصده الأشراف العلويين من ذرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

سيدنا صالح عليه السلام

لم تذكر الكتب المدة التي عاشها، وهناك من يزعم أن قبره في حضر موت باليمن.

سيدنا لوط عليه السلام

لم تذكر الكتب المدة التي عاشها، ويذكر أن له قبرا في قرية صوعر، وهو من قرابة نبي الله سيدنا إبراهيم.

سيدنا إبراهيم عليه السلام

لقب سيدنا إبراهيم بأبو الأنبياء، وهو ولد بعد الطوفان بـ1263 سنة في فلسطين، وعاش 200 سنة، ودفن أيضًا في فلسطين، التي تقع فيها قبر زوجته الأولى سارة.

سيدنا إسماعيل عليه السلام

عاش 137 سنة، ودفن بجوار والدته هاجر في مكة.

سيدنا إسحاق عليه السلام

عاش 180 سنة، ودفن مع أبيه إبراهيم في فلسطين.

سيدنا يعقوب عليه السلام

عاش 147 سنة، وتنفيذا لوصيته نقله ابنه يوسف من مصر، التي توفي بها ليُدفن في فلسطين.

سيدنا يوسف عليه السلام

كان عزيز مصر الذي تقلد حكمها وهي في الأربعين من عمره، وعاش 110 سنوات، ودفن في نابلس بفلسطين.

سيدنا شعيب عليه السلام

يوجد ضريحه في حطين بدولة فلسطين، وله مقام مشهور بالأردن في العاصمة عمان، ولم تذكر الكتب السماوية أو كتب التراث عدد السنوات التي عاشها.

سيدنا أيوب عليه السلام

عاش 93 سنة ودفن بجوار زوجته بقرية الشيخ سعد القريبة من دمشق.

سيدنا ذو الكفل عليه السلام

ولد في مصر، واختلفت الأقول حول مكان دفنه بين سيناء، أو بجوار والده في أرض الشام.

سيدنا يونس عليه السلام

لم تذكر الكتب السماوية المدة التي عاشها، أو مكان قبره، ولكن هناك بعض المقولات التي ثبت وجود قبره في العراق بنينوى، ولكن توجد له عدة مقامات في عدة أماكن.

سيدنا موسى عليه السلام

عاش 120 سنة، وتوفي في سيناء عندما ضرب الله التيه على بني إسرائيل، ودُفن هناك.

سيدنا هارون

عاش 122 سنة، وتوفي في سيناء واختلفت الأقوال حول مكان دفنه ما بين جبل أحد بالمدينة المنورة أو سيناء.

سيدنا يوشع عليه السلام

لا توجد مصادر أو تفاصيل حول عمره أو مكان وفاته، ولكن له مقام عالي في الأردن بمدينة عمّان.

اليسع عليه السلام

لم تذكر الكتب السماوية أو التراثية المدة التي عاشها، أو المكان الذي اتجه اليه بعد عصيان قومه في أرض الشام.

سيدنا إلياس عليه السلام

ذكرت الكتب التراثية أنه ولد بعد دخول بني اسرائيل فلسطين، ويوجد قبره في بعلبك بلبنان.

سليمان عليه السلام

ورث ملك أبيه وعمره 12 سنة وعاش 52 سنة، وهو النبي الذي ملكه الله رقاب مردة الإنس والجن، وقال تعالى: (وَحُشرَ لسليمان جُـنُـودُهُ مِنَ الجنِ والإنسِ والطيرِ فهم يُوزعون) [النمل].

داود عليه السلام

عاش 100 سنة، وذكر أن ملكه دام 40 سنة، وكان حكيما بأمور السياسة والقيادة.

زكريا عليه السلام

عاش 150 سنة، ونشر بالمنشار على يد من ذبحوا ابنه يحيى.

يحيى عليه السلام

ولد في السنة التي ولد فيها المسيح، ولم تذكر الكتب المدة التي عاشها، وذكر أن رأسه مدفون في الجامع الأموي بدمشق.

عيسى عليه السلام

عاش على الأرض 33 سنة، ورفعه الله بعد بعثته بثلاث سنوات، وذكر أن والدته السيدة مريم العذراء عليها السلام عاشت بعده 6 سنوات، وتوفيت ولها من العمر 53 سنة في فلسطين.

سيدنا محمد خاتم النبيين

ولد نبي الله في مكة، وتوفي عليه الصلاة والسلام وهو في الـ63 من عمره أي سنة 633، ودفن بحجرته المباركة في المسجد النبوي.