داعية إسلامي عبر قناة الناس يحكي قصة شجرة بشر بها سيدنا عيسى

كشف الدكتور يسري جبر، الداعية الإسلامي، عن قصة الشجرة التي قال عنها سيدنا عيسى عليه السلام، إنه لا يجلس تحتها بعده إلا نبي، قائلا إن هذه كانت علامة من علامات النبوة التي عرف رهبان الشام سيدنا محمد.

الرسول جلس تحت هذه الشجرة يستريح

وأضاف «جبر»، خلال برنامجه «اعرف نبيك»، المذاع عبر قناة الناس، أن الرسول جلس تحت هذه الشجرة يستريح، والعجيب أن هذه الشجرة مزروعة من أيام سيدنا عيسى عليه السلام، وكان سيدنا عيسى قال إنه «لا يجلس تحت هذه الشجرة بعدى إلا نبى».

وأوضح أن سيدنا محمد ولد بعد ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام بـ 572 عاما، ومكث فوقهم 25 سنة، وهذه الشجرة موجودة ويمر عليها الناس ولا يفكر أحدهم فى الجلوس تحتها.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.