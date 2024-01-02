أستاذ علوم سياسية بندوة «الصحفيين»: إسرائيل والإرهاب وجهان لعملة واحدة

نظمت لجنة الشؤون العربية، والثقافية في نقابة الصحفيين ندوة «غزة من الداخل نظرة حقوقية» بمشاركة علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعصام یونس رئیس مرکز میزان لحقوق الإنسان بفلسطين ونائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية.

انتهاك لحقوق الإنسان

أكد الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية أن ما يحدث في غزة يمثل انتهاك صارخ وغير مسبوق لحقوق الإنسان بدون أي مبرر، مستعرضا رؤيته لتكييف ما يحدث.

أضاف: «يجب أن نتمسك بأن ما يحدث في غزة هو حالة مقاومة مشروعة لاستعمار بغيض، لأن الكيان الإسرائيلي يتحدث عن أنه يرد على ما حدث في 7 أكتوبر بسردية سخيفة من إرهاب أو اغتصاب دون إثباتات».

الظاهرة الاستعمارية

تابع أحمد يوسف: «نحن إزاء حالة من حالات الظاهرة الاستعمارية، وهذه الحالات مرتبطة دائما بالمقاومة، والمقاومة الوطنية حسب التاريخ تبدأ ضعيفة، إسرائيل والنظم الغربية تحاول عبثا أن تقول إن ما حدث في 7 أكتوبر حالة من الإرهاب، ونحن نرفض هذا تمام ونقول إنه لا تبرير لما يحدث في غزة، فالقانون الدولي يعطي الحق للشعوب المستعمرة في النضال من أجل استقلالها بكل السبل، وأنه لا دفاع عن النفس لمستعمر».

وأكمل أن هذا التكييف يسقط الزريعة الإسرائيلية في تبرير ما تقوم به من جرائم خاصة أنه حتى الآن لم تثبت أي رواية إسرائيل عما حدث في 7 أكتوبر، بل إن تأسيس دولة إسرائيل كله مرتبط بعمليات إرهابية، والإرهاب مرتبط بإنشاء الكيان حتى الآن».