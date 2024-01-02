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استشاري نفسي: لفظ «سنة» يرتبط بالتعب والشقاء في الأذهان

كتب:

منى صلاح
09:22 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
الدكتور أحمد هارون

الدكتور أحمد هارون

توجه الدكتور أحمد هارون، استشاري العلاج النفسي والصحة النفسية، بالنصح عند التهنئة بالعام الجديد، قائلاً: «علينا ألا نقول كل سنة وأنت طيب، أو سنة سعيدة، واستبدالها بكلمة عام سعيد».

«هارون»: لفظ سنة مرتبط في الذهنية النفسية بالشقاء والتعب

وأضاف «هارون»، في حواره مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»: «لفظ سنة مرتبط في الذهنية النفسية بالشقاء والتعب»، مستشهداً بقوله تعالى: «فَلَبِثَ فِيهِمْ ألْفَ سَنَةٍ إلّا خَمْسِينَ عامًا».

لفظ عام مرتبط بالرخاء

وتابع استشاري العلاج النفسي: «لفظ عام مرتبط في عقلنا الباطن بالرخاء بدليل قوله تعالى: «ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ».

وأوضح أنه في كتاب الله الكريم، تحدد لغويًا دلالات للغة: «كل لفظ قرآني مستخدم في الآيات والسور، أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أثره النفسي في العقل الباطن».

 

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