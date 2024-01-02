استشاري نفسي: لفظ «سنة» يرتبط بالتعب والشقاء في الأذهان
كتب:
منى صلاح
09:22 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
الدكتور أحمد هارون
توجه الدكتور أحمد هارون، استشاري العلاج النفسي والصحة النفسية، بالنصح عند التهنئة بالعام الجديد، قائلاً: «علينا ألا نقول كل سنة وأنت طيب، أو سنة سعيدة، واستبدالها بكلمة عام سعيد».
«هارون»: لفظ سنة مرتبط في الذهنية النفسية بالشقاء والتعب
وأضاف «هارون»، في حواره مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»: «لفظ سنة مرتبط في الذهنية النفسية بالشقاء والتعب»، مستشهداً بقوله تعالى: «فَلَبِثَ فِيهِمْ ألْفَ سَنَةٍ إلّا خَمْسِينَ عامًا».
لفظ عام مرتبط بالرخاء
وتابع استشاري العلاج النفسي: «لفظ عام مرتبط في عقلنا الباطن بالرخاء بدليل قوله تعالى: «ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ».
وأوضح أنه في كتاب الله الكريم، تحدد لغويًا دلالات للغة: «كل لفظ قرآني مستخدم في الآيات والسور، أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أثره النفسي في العقل الباطن».