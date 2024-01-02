إقبال على شجرة عيد الميلاد تزامنا مع الاحتفال بالعيد في المنوفية

تعد شجرة الكريمساس من أهم ما يميز احتفالات عيد الميلاد التي تستمر حتى السابع من يناير، ويقبل المواطنون في المنوفية على شراء الشجرة الطبيعية، في ظل تقارب سعرها مع أشجار الزينة، خاصة أن الأصلية مفيدة للبيئة ويمكن أن تستمر في المنزل لسنوات طويلة مع تزيينها بالأشكال والألوان التي تفضلها كل أسرة.

مزايا شجرة عيد الميلاد

ويقول المهندس الزراعي محمد محرم صاحب أحد المشاتل، إن شجرة عيد الميلاد الطبيعية لها مزايا عديدة ويمكن أن تستمر في المنزل لأكثر من 10 سنوات، مشيراً إلى أن الإقبال على شراؤها كبير في احتفالات الكريمساس في ظل أن سعرها يبدأ من 700 جنيه وهو أعلي بقليل من شجرة الزينة.

شجرة الكريسماس الطبيعية

وأوضح «محرم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تاريخ شجرة الكريمساس الطبيعية في مصر يرجع إلى 20 سنة تقريباً، موضحاً أن الشجرة في مختلف الدول مرتبطة بفصل الشتاء، أما في مصر فأصبحت تتحمل كل المشاكل المتعلقة بالبيئة مثل الملوحة العالية وارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الإقبال زاد الأيام الأخيرة علي شراء شجرة عيد الميلاد الطبيعية، حيث يقوم الأهالي بتزينها بأشكال مختلفة ومتنوعة للاحتفال بها في عيد الميلاد المجيد.