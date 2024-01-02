رحلة مع الفن القبطي.. معرض بمتحف الإسماعيلية احتفالا بعيد الميلاد

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إنه على هامش احتفالية متحف الإسماعيلية بعيد الميلاد المجيد وبداية رأس السنة الميلادية، أعلن قسم المعارض المؤقتة بالمتحف تنظيم معرض أثري مؤقت احتفاء بتلك المناسبة تحت اسم رحلة مع الفن القبطي.

المعرض مستمر حتى 31 يناير 2024

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن معرض رحلة مع الفن القبطي يضم مجموعة من القطع المتنوعة التي تعبر عن الفن القبطي وتنوعه وازدهاره من خلال مجموعة متميزة من مقتنيات المتحف، موضحا أنه خلال فعاليات المعرض سيتم تنظيم مجموعة من الجولات الإرشادية السبت من كل أسبوع من 10 صباحا وحتى 12 ظهرًا خلال فترة إقامة المتحف والتي تستمر حتى 31 يناير الجاري.

نشر مجموعة من القطع الأثرية المتميزة التي ترجع للفن القبطي

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار إلى أن المعرض الأثري «رحلة مع الفن القبطي» يهدف إلى تسليط الضوء على الفن القبطي من خلال القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، إلى جانب نشر مجموعة من القطع الأثرية المتميزة التي ترجع للفن القبطي والمعروضة ضمن العرض المتحفي بمتحف الإسماعيلية.