ورشة تدريبية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بعنوان «التوجيه المهني»

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية بعنوان «التوجيه المهني للشباب» للمرحلة العمرية من 18 إلى 24 عاما، وذلك بقاعة المديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور إبراهيم شلبي، من وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

ورش تدريبية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بعنوان «التوجيه المهني»

وقال حسن الدسوقي، مدرب معتمد بوزارة الشباب والرياضة، إنّ البرنامج التدريبي يتناول عددا من المهارات التي تُمكن الشباب من تخطيط مسارهم المهني بشكل جيد، وتحديد الأهداف والقيم المهنية، كما تضمنت الورشة التدريبية نظرية الامتحانات المهنية والتي تُساعد المشتركين على فهم أنفسهم بشكل أفضل، واكتشاف الاهتمامات والمهارات التي تُناسبهم وتوجههم نحو اتخاذ القرارات المهنية المستنيرة، والأساليب التحفيزية لتحقيق أهدافهم المستقبلية.

تنفيذ 55 معسكرا تدريبيا بمشاركة 6600 مستفيد

وتابع «الدسوقي»، أنّ تلك التدريبات تأتي ضمن البرامج التدريبية التي تُقدمها الإدارة المركزية لتمكين الشباب، برئاسة منال جمال الدين، وجيهان رشوان، مدير إدارة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة بوزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أنّه تم تنفيذ 55 معسكرا تدريبيا بمشاركة 6600 مستفيد ضمن معسكرات سفراء مشواري، كما تم تنفيذ 60 ورشة تدريبية بمشاركة 1200 مستفيد، ومن المتوقع أنّ تستمر البرامج التدريبية لتنمية مهارات الشباب خلال الفترة المقبلة.