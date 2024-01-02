ضبط 83 مخالفة متنوعة في حملات تموينية على المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وتمكنت من ضبط 83 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق بالدقهلية.

حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز

وأشار «دايرة» في بيان له، إلى أن الحملات التموينية جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، إذ تشكلت اليوم العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة لتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزير بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

ضبط مخالفات في عدة مراكز بالدقهلية

وأضاف أن الحملات شملت مراكز المنصورة والسنبلاوين وأجا ودكرنس وطلخا وجمصة، أسفرت عن التالي:

- 4 محاضر غلق دون إذن رسمي.

- 2 محضر إثبات مبيعات وهميه بقيمة 9115 رغيفا.

- 6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 3 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 21 شيكارة.

- 12 محضرا نقص وزن ما بين 9-17

- 40 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- 6 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- محضر سلع مجهولة المصدر.

- 2 محضر سلع دون فواتير.

- 3 محاضر ذبح خارج السلخانة.

- 3 محاضر مزاولة مهنة دون ترخيص.

- محضر تجميع مقررات مدعمة