موعد استلام التابلت 2024 في محافظة مطروح.. اعرف التفاصيل

يترقب طلاب الصف الأول الثانوي العام موعد استلام التابلت 2024 في محافظة مطروح، والذي تبذل مديرية التربية والتعليم بمطروح جهودا من خلال المختصين لاخضاره من الوزارة وتوزيعه على الطلاب المستحقين في مدارس مطروح على مستوى مراكز المدن بنطاق المحافظة.

موعد وصول التابلت إلى محافظة مطروح

ينتظر الطلبة والطالبات موعد استلام التابلت 2024 في محافظة مطروح، وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنه جرى الإنتهاء من إجراءات وصول أجهزة التابلت من مخازن وزارة التربية والتعليم، من خلال اللجنة المختصة وجرى إيداعه واستلامه من جانب مسؤولي المخازن في المديرية بمطروح.

موعد استلام التابلت 2024 في محافظة مطروح

ومن المقرر أن تبدأ أعمال توزيع التابلت 2024 في محافظة مطروح، بحسب وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لـ«الوطن» على جميع طلاب الصف الأول الثانوي العام في مدارس الإدارات التعليمية بمطروح، اليوم الأربعاء، في إدارات «الحمام وبنجر السكر، العلمين، الضبعة، مرسي مطروح، السلوم، سيدي براني، النجيلة»، بالإضافة إلى إدارة سيوة التعليمية، وتستمر عملية التوزيع على مدار الأيام المقبلة حتى الانتهاء من توزيع جميع الأجهزة بالتعاون مع مديري المدارس.

الأوراق المطلوبة من الطلاب لاستلام التابلت

ويتقدم طلاب الصف الأول الثانوي العام في محافظة مطروح ببعض الأوراق والتي أقرتها وزارة التربية والتعليم، في بيان سابق لها، من أجل استلام التابلت وهي كالتالي:

- تقديم أصل إيصال تأمين جهاز التابلت 2024 في البريد أو عن طريق فوري.

- التقدم بصورة من إيصال المصروفات الدراسية عن العام الدراسي الجاري.

- صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو صاحب الولاية التعليمية على الطالب أو الطالبة.

- تقديم إقرار استلام التابلت الموقع من ولي الأمر ويجري هذا داخل المدرسة.

- تقدم ولي الأمر أو صاحب الولاية التعليمية بتعهد مكتوب، بالحفاظ على جهاز التابلت.