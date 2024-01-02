من 3 لـ8 يناير.. حالة الطقس في الأيام المقبلة ودرجة الحرارة بالمحافظات

تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة بجميع المحافظات، استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية، بينما تظل الظواهر الجوية المؤثرة هي سقوط الأمطار، وكثافة الشبورة المائية على الطرق والتي تصل حد الشبورة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على عدة محافظات خلال فترات متقطعة، فيما أعلنت غرف العمليات بالمحافظات التي تشهد أمطار حالة الطوارئ للتصدي لتداعيات الطقس.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة، وحالة الشبورة على الطرق السريعة، فضلًا عن درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، وأماكن سقوط الأمطار.

حالة الطقس غدا في مصر

وتضمنت توقعات حالة الطقس غدا في مصر، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية على الطرق في أغلب المحافظات والتي تصل لحد الضباب في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تكون الأحوال الجوية غدا في المحافظات مائلة للدفء على أغلب الأنحاء عدا جنوب سيناء وجنوب الصعيد إذ يسود طقس دافي بهم، ويصبح شديد البرودة على شمال الصعيد خلال الليل، بينما يكون بارد على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وفيما يخص درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع فإنّ درجة الحرارة العظمى والصغرى في جميع المحافظات بدءًا من غدًا الأربعاء الموافق 3 يناير الجاري، وحتى الاثنين المقبل الموافق 8 يناير، فإنّه من المقرر أن يكون كالآتي:

الطقس في الأيام المقبلة

وتضمنت أخبار الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة إنّه من المقرر أن تكون حالة الطقس في الأيام المقبلة، بحسب توقعات الأرصاد الجوية، على أن يتم تحديث توقعات حالة الطقس بصورة يومية كالآتي:

- الخميس 4 يناير 2024.. كثافة الشبورة المائية على الطرق بأغلب الأنحاء، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الجمعة 5 يناير 2024.. تزداد كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق بمختلف المحافظات، لتصل إلى حد الضباب في بعض الأحيان على بعض الطرق، وتتسبب في إعاقة وحجب مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

- من السبت 6 وحتى 8 يناير الجاري.. تشهد أغلب الطرق بمختلف المحافظات، كثافة الشبورة المائية على الطرق، وتصل إلى حد الضباب في بعض الأحيان.