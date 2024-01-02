إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة في عدد من طرق بيلا بكفر الشيخ

شهدت قرى مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع بعدد من قري المركز، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة أعمال صيانة الإنارة العامة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين.

صيانة وإصلاح كشافات الإنارة

وأشرف على الحملة، جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح كشافات الإنارة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة في بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وتركيب حوامل وعوازل وتجديد خلايا في نطاق الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المركز منها طريق «الكراكات - الشويحي»، وطريق «بيلا - الجرايدة»، بدايةً من ناحية عزبة الساعي مروراً بطريق النمرة.

رفع القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة

وعلى الجانب الآخر، شهدت قريتا حاذق والحوة بإشراف نجلاء الحمادي وساهر بركات، رئيسا القريتين، حملة لرفع القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية، وتمهيد وتسوية الطرق لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة بنطاق قرية حاذق.