خبير علاقات دولية: القوى الكبرى لجأت للحرب بالوكالة لحل أزماتها عالميا

قال الدكتور أحمد سيد، خبير العلاقات الدولية، إنّ تعدد الصراعات في أماكن متفرقة العالم كإفريقيا وآسيا وأيضا أوروبا التي لم تشهد حروبًا منذ الحرب العالمية، نتيجة خلل في النظام الدولي.

وأضاف سيد، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، بأنّ هذا الخلل سببه حالة الاستقطاب الدولي غير المسبوقة بين القوى الكبرى، بين أمريكا ومعسكرها الغربي من ناحية وروسيا ومعسكرها من ناحية والصين من ناحية.

وأوضح أن هذا صراع استراتيجي على بنية النظام الدولي، أمريكا تتمسك بالأحادية القطبية وترى أن روسيا والصين خطر على هذا الوضع، ووسط هذا الصراع تبرز الحروب بالوكالة بين هذه الدول، مثل حرب أوكرانيا وأزمة تايوان.

ولفت إلى الحروب بالوكالة بين القوى الكبرى هدفه أن تستنزف هذه القوى بعضها، وتدخل في صراعات مفتوحة لا يوجد فيها نصر سياسي أو حسم عسكري.