14 ملفا في أولويات محافظة القاهرة حاليا.. تعرف عليها

تشهد محافظة القاهرة مشروعات في مجالات متنوعة ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن المشروعات الجارية لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين واستعادة المظهر الحضاري والتاريخي للعاصمة، ومن أبرز الملفات التي تشهدها القاهرة وفق تقرير المحافظة ما يلي:

1- العمل على تنفيذ الخطة الاستثمارية بأحياء المحافظة المختلفة للعام المالي الجاري 2023 -2024.

2- التركيز على مشروعات الطرق والرصف والكهرباء، تحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الأحياء وتحسين أداء الخدمات للمواطن.

3- متابعة معدلات التنفيذ والتوقيتات الزمنية المحددة للمشروعات وتذليل أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ لإنجازها في الوقت المحدد.

4- جولات مستمرة من نواب محافظ القاهرة بجميع المناطق لمتابعة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة وعلى رأسها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين والرصف.

تخفيض أسعار السلع الأساسية

5- تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين من السكر والأرز والزيت وخلافه.

6- تكثيف الحملات الرقابية من مديريات التموين والصحة والطب البيطري والأحياء للتأكد من التزام التجار في الأسواق والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع، وأيضا جودة السلع.

7- التشديد على المحلات بوضع بوضوح الأسعار في مكان واضح والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار.

8- التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر لتوفير السلع الغذائية بأسعار وجودة وكميات مناسبة.

9- متابعة يومية من المحافظة للمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية والتأكد من توافرها بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين.

10- مجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

مواجهة التعديات

11- التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

12- متابعة ملف المخلفات البلدية الصلبة بالعاصمة، والتركيز على الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة.

13- إطلاق مشروعات قومية جديدة في مختلف القطاعات بالعاصمة.

14- تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة في عدد من المناطق بالعاصمة من أجل حياة كريمة للمواطنين.