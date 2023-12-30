«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ مشروعات الطرق والكباري بالدقهلية والشرقية

كشفت وزارة النقل، مستجدات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري وأنفاق السيارات والسكك الحديدية بمحافظتي الدقهلية والشرقية، وضمنها مشروع كباري شربين الجاري إنشاؤها ضمن أعمال تطوير المزلقانات والتي تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين حيث يجري إنشاء عدد 3 كباري علوية تم الانتهاء من تنفيذ كوبري أعلى تقاطع طريق المنصورة / دمياط الغربي وخط سكة حديد شربين /قلين وجار التجهيز لتنفيذ كوبري أعلى تقاطع طريق المنصورة / دمياط الغربي مع شارع الجيش وكذلك كوبري نزلة الدبوسي والذي يهدف إلى ربط محور شربين بالمدخل الشرقي لمدينة شربين.

تطوير ورفع كفاءة طريق شربين / طلخا

ووفق تقرير وزارة النقل تُجر حالياً أعمال تطوير و رفع كفاءة طريق شربين / طلخا بطول 20 كم وهو جزء من المحور الطولي دمياط /بنها وحيث، تتم أعمال رفع الكفاءة باستخدام نظام اعادة تدوير طبقات الرصف FDR ويتم تكثيف الأعمال وتفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية لسرعة الإنجاز

توسعة كوبري الجامعة بالمنصورة

ومن المشروعات مشروع توسعة كوبري الجامعة بالمنصورة من الناحية الغربية تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات وزارة النقل ليصبح الكوبري 3 حارة في كل اتجاه مروراً اعلي ميدان ميت خميس حتى التقائه بدائري المنصورة، فضلاً عن الأعمال النهائية لمشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بمدينة المنصورة بإجمالي طول 1,250 متر والذى يشمل ممشي للدرجات والعاب الأطفال بالإضافة إلي كورنيش علي النيل للسير علي الأقدام ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية، لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة، ويأتي تنفيذ الممشي طبقا للبروتوكول المبرم بين المحافظه ووزارة النقل متمثله في الهيئة العامه للطرق والكباري.

يعد مشروع الممشى السياحي الجديد ضمن توجه الدولة لتطوير الوجهات النيلية، وزيادة الأنشطة الترفيهية للمواطنين، وزيادة أماكن الجذب السياحي وتحسين الصورة البصرية مزوّد بخدمات ومرافق متعددة مع نظام إضاءة ليلي ليقدم خدمة مميزة للمواطنين، لتحقيق الاستفادة الكبرى من نهر النيل فى تمكين المواطنين من الاستمتاع بالنيل العظيم

تحقيق السيولة المرورية

وأخيرا نفق عرابي للسيارات أسفل نهر النيل الذي بلغت نسبة تنفيذه 99% وحيث سيساهم في الربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وليمثل نقلة نوعية لتحسين البنية التحتية وخلق محور مرورى هام وكذا المساهمة في تحقيق سيولة مرورية في عاصمة محافظة الشرقية.