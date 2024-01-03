«تموين الشرقية»: إنشاء 4 صوامع جديدة لتخزين القمح

قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية إنه جرى إنشاء 4 صوامع حقلية بمنحة مبادلة ديون إيطالية في عام 2023.

سعة الخلية 1250 طن قمح

وأوضحت وكيل وزارة التموين بالشرقية في حديث خاص لـ«الوطن» أنه جرى إنشاء 4 صوامع حقلية وهم صوامع منيا القمح، صوامع طوخ القراموص، صوامع نزلة خيال وصوامع أبو حماد، مشيرة إلى أن كل صومعة مكونة من 4 خلايا سعة كل خلية 1250 طن فيما تم التشغيل وتم استلام القمح في الموسم.

الشرقية تورد أكثر من 535 مليون طن قمح

وأوضحت أن كمية القمح المحلي الموردة خلال موسم 2023 بلغت نحو 535791.800 طن، مشيرة إلى أن محافظة الشرقية تحتل المركز الأول في توريد القمح المحلي.

توريد ملايين أطنان الأقماح المحلية

وذكرت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن المديرية أنجزت في مجال الصوامع والقمح خلال العام 2023 بإنشاء صوامع حقلية ونجحت في توريد ملايين الأطنان من الأقماح المحلية لمخازن الدولة.