«التموين»: السكر متوفر في منافذ الوزارة بـ27 جنيها (فيديو)

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن الوزارة وظيفتها الأساسية توفير السلع للمواطنين، كما أن الوزارة تدخلت في حل أزمة السكر خلال الآونة الأخيرة.

وقال إبراهيم عشماوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الدولة طرحت كميات كبيرة من السكر عندما أصبح السوق غير منظم، مشيرًا إلى أن سعر كيلو السكر الآن في منافذ المبادرة 27 جنيها.

وأضاف أن السكر له درجات من الجودة ما جعل سعره يختلف من تاجر لآخر خارج مبادرة الحكومة، موضحًا أن استهلاك مصر من السكر شهريا نحو 220 ألف طن، والحكومة طرحت الشهر الماضي أكثر من هذه الكمية في الأسواق.

وتابع أن الدولة وفرت السكر في جميع المنافذ الخاصة بمبادرة الحكومة، كما أن كل مؤسسات الدولة تدخلت لضبط الأسعار في السوق من خلال إجراءات قانونية.

وأوضح أن هناك سياسات تسعيرية كثيرة مثل الجبرية والاسترشادية يُعْمَل بها، موضحًا أن التسعيرة الجبرية موجودة في الخبز حتى الآن للحفاظ عليه من أجل المواطن، مشيرًا إلى أن المكون الخاص من الطعام يمثل وزنا نسبيا نحو 35% من التضخم.

ولفت إلى أن الدولة تعطي فرصة للمنتجين لحساب مدخلات الإنتاج وهوامش الربح وسلسلة الإمداد قبل تطبيق الحد الأقصى للـ 7 سلع الاستراتيجية.

وأشار إلى أنه من الممكن إدخال مجموعات سلعية جديدة لمنظومة الحد الأقصى لسعر المنتج للوصول للمستهلك، كما أن الأجهزة الأمنية والرقابية ستكون منوطة بمتابعة تطبيق الأسعار على السلع الـ 7 الاستراتيجية، بجانب وجود الأمانة الفنية المشكلة من قبل الحكومة لمتابعة تطبيق القرار.