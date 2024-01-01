«التموين»: تحديد حد أقصى لأسعار 7 سلع استراتيجية ابتداء من مارس (فيديو)

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارا برقم 5000 ينص على تحديد أسعار 7 أنواع من السلع الاستراتيجية «الأرز والزيت والسكر والمكرونة والجبن والألبان والفول»، وذلك لضبط التذبذب السلعي في السوق المصرية؛ باعتبار أن الغذاء أمن قومي للمصريين.

استيراد قمح بقيمة 5 مليارات دولار

وأضاف إبراهيم العشماوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الغذاء يمثل 21% من إجمالي الواردات المصرية، إضافة إلى استيراد القمح بقيمة 5 مليارات دولار، منوها بأن مصر تشهد فائضا في الأرز وباقي السلع بها عجز.

وتابع العشماوي: «حجم استهلاك الألبان نحو 7 ملايين طن والفول 720 لـ800 ألف طن والسكر 2.8 مليون طن، والمكرونة مليون طن والقمح أكثرهم في الاستهلاك خلال العام الواحد، مضيفا «لدينا التزام بتكوين احتياطي استراتيجي للسلع الـ7، ويكون هناك حد أقصى لسعر السلع في مارس المقبل».

وقال مساعد وزير التموين: «بداية من مارس سيكون كل سلع لها حد أقصى للسعر يحدده (المسَعِر) المصنع أو المنتج، عبر وضع حساب التكلفة وهامش الربح، ولو تعدى أي تاجر الحد الأقصى لسعر الـ7 سلع استراتيجية ستُطَبَّق عقوبات مشددة عليه الفترة المقبلة من قبل وزارة العدل».

لا حقيقة لتحكم البورصة السلعية في أزمة السكر

وبشأن أزمة السكر، استكمل: «لا حقيقة لتحكم البورصة السلعية في أزمة السكر؛ لأنها تعمل في سلع كثيرة، وتم تداول السكر في أغسطس 2023، وتم طرح 180 ألف طن سكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيها، والبورصة السلعية هي منصة تداول فقط».