تعرف على أماكن بيع الملابس الشتوية بالكيلو في محافظة بورسعيد 

اعتاد زوار محافظة بورسعيد على زيارة أماكن بيع الملابس الشتوية بالكيلو، والتي تتميز ببيع الملابس المستوردة المستعملة أو الاستوكات الواردة من أوروبا وآسيا، وتعد بورسعيد من أكثر المحافظات في الوقت الحالي تميزا في الخامات والسعر.

أماكن بيع الملابس الشتوية بالكيلو في محافظة بورسعيد

توجد أماكن بيع الملابس الشتوية بالكيلو في محافظه بورسعيد في عدد من الأحياء أما في أسواق مجمعة أو محلات متفرقة:

- مجمع الأسواق الحضارية الجديد، وهو بديل للأسواق العشوائية في منطقة القنال الداخلي، حيث تم مؤخرا جمع السوق بمكان حضاري مميز بجوار سوق السمك الجديد والبازار الجديد والسوق القديم للاستوك والملابس المستعملة في حي العرب.

- مجمع محلات في منطقة التعاونيات خلف الساحة الرياضية بخي الزهور، وتضم محلات من دور واحد لبيع الملابس المستعملة والاستوكات ومنها ما يباع بالقطعة أو يباع بالكيلو حسب القطعة الدولة المستوردة منها وجودتها.

- محلات متفرقة بمدينة بورفؤاد خاصة أمام جبال الملح ضمن أماكن بيع الملابس الشتوية بالكيلو في محافظة بورسعيد.

وتتميز منطقة الأسواق الحضارية بوجود ملابس مستوردة، وتسمى بالاستوكات، وتعني الملابس الأجنبية موضة العام الماضي، والأسعار فيها بالكيلو، ويبدأ من 250 جنيه للملابس والأحذية والشنط.

وأكد أن الملابس المستعملة تبدأ أسعارها من 10 جنيهات للقطعة وتصل إلى 450 جنيها لموديلات الأطفال والحريمي والرجالي.