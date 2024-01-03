سعيد توفيق: مؤسس الفكر الوهابي كان متطرفًا وابن تيمية كفر «ابن سينا»

قال سعيد توفيق، أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إن الكتاب المترجم كان يكافئ مترجمه بوزنه ذهبًا، وذلك تقديرا للمعرفة واستخدامها في واقعك وثقافتك وتسمى هذه المرحلة بمرحلة النقل ويقابلها الإبداع.

وأضاف توفيق خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن ابن تيمية كان يكفر ابن سينا، عالم الطب والفلسفة وقال إنه تارك للصلاة وإما أن يستتاب أو يقتل.

وأكد أستاذ علم الجمال بجامعة القاهرة، أن هذا شيء دموي ليس له علاقة بالدين، لأن الله سبحانة وتعالى قال: «فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ»، مشيرًا إلى أن كتب ابن تيمية قد تكون المرجع المقدس لبعض الجماعات المتطرفة، وهناك البعض عمل دكتوراة في ابن تيمية.

وأشار إلى أن مؤسس الفرقة الوهابية، كان متطرفًا وشقيقه كتب كتاب ضده حمل اسم «الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية».