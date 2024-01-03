تحذير لهذه الفئة من ظاهرة جوية خلال الصباح.. ماذا يحدث في طقس اليوم؟

حالة من التغيرات الجوية تشهدها البلاد خلال الأيام الماضية، تجعل البعض يشعر بالبرد تارة خاصة في الساعات الأولى من الصباح وأوقات المساء، بينما يشهد وقت الظهيرة الشعور ببعض الدفء، الأمر الذي يدفع العديدين للتساؤل حول أحوال الطقس اليوم.

ظاهرة جوية تضرب البلاد صباحا

الشبورة المائية ظاهرة جوية تضرب البلاد صباحًا، وتتميز بكثافتها التي تصل إلى حد الضباب، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

بينما يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء، وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويجب على قائدي السيارات توخي الحذر في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب الشبورة المائية التي تؤثر على الرؤية، لتجنب الحوادث.

ماذا يحدث في طقس اليوم؟

تستمر الشبورة المائية على البلاد بداية من الساعة الرابعة إلى التاسعة صباح اليوم، بينما يميل الطقس للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، بارد على باقي الأنحاء.

وتشهد البلاد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.