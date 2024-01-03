تحليق 55 رحلة بالون طائر على متنها 1400 سائح في الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم، تحليق 55 رحلة بالون طائر، تقل على متنها 1400 سائح من مختلف الجنسيات بحسب أحمد عبود، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

20 شركة بالون في الأقصر

وأوضح عبود أن 20 شركة بالون تعمل حاليا في نشاط البالون الطائر بالأقصر، وجارى تحديث وإنشاء موقع متقدم من الخدمات لطيران البالون بالبر الغربي بهدف زيادة عدد الرحلات اليومية، إلى 250 رحلة بالون في اليوم مقارنة بالدولة رقم 1 في العالم لطيران البالون وهى تركيا والتي بدأت في البالون بعد مصر.

طبيعة طيران البالون

وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن طبيعة طيران البالون الطائر مختلفة عن الطائرات، فلا يوجد محرك بالبالون، إذ يستمد قوته من الهواء الساخن بتقنيات معينة فالطيار يتحكم في الهواء الساخن رأسيا فقط بمعنى كلما زاد الهواء الساخن ارتفع وكلما قل هبط، أما التوجيه الأفقي يعتمد على اتصاله بالأقمار الصناعية، لمعرفة اتجاه الريح وسرعته في كل طبقة وصل إليها الطيار.

سمعه مصر السياحية

وتابع: «هناك أيام معينة تتغير فيها اتجاهات الرياح في طبقات الجو الملاصقة للأرض من صفر إلى 500 متر، وهو الارتفاع المسموح به للبالون، وقد يحدث تغيرات مفاجئة في السرعة والاتجاه في منطقة معينة أو في منطقة مليئة بأسلاك الكهرباء "الضغط العالي"، أو تكون ملاصقة لمباني سكنية أو منطقة بها زراعات عالية مثل الموز أو زراعات الفاكهة، قد يؤثر النزول فيها على سلامة الزراعات أو الركاب، فلذلك يختار الطيار أفضل وأنسب مكان آمن للنزول للحفاظ على سمعه مصر السياحية».

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إلى أن سلطة الطيران المدني وشركة المطارات المصرية والملاحة الجوية وهيئة الأرصاد الجوية يسعون بالتعاون مع خبراء البالون من طيارين مدربين ذوى الخبرات العالية، إلى تطوير هذا المجال بصفة دائمة، إذ يمثل مصدر دخل قومي هام للبلاد وللعملات الأجنبية، وهذه المبالغ تضاف إلى شريان الاقتصاد المصري، إذ يعمل في مجال البالون الطائر حوالى 2000 عامل متخصص وطيار ومهندس فهو يساعد في القضاء على البطالة أيضا.