«زراعة الغربية»: تسهيل صرف أسمدة المحاصيل الشتوية للفلاحين

طالب الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، بضرورة تشكيل لجان فرعية تعمل على حصر المحاصيل الزراعية الشتوية المنزرعة فعليا، ومطابقة ذلك بسجلات دفاتر الجمعيات الزراعية، وعلى رأسها محاصيل القمح والبصل.

تسهيل صرف الأسمدة

جاء ذلك خلال الاجتماعات الموسعة التي عقدها مع مديري الإدارات والجمعيات الزراعية، والذي تضمن مطالبة وكيل وزارة الزراعة مديري الإدارات والجمعيات الزراعية، بتسهيل عملية صرف الأسمدة الزراعية والتقاوي الخاصة بمحاصيل الزراعات الشتوية.

و شدد وكيل وزارة زراعة الغربية، خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء الحصر الفعلى على الطبيعة لضمان دقة وسلامة البيانات، ووضع آلية لضمان تدقيق البيانات والعمل على تطوير أسلوب جمع البيانات لما له من أهمية فى توضيح الرؤية لإتخاذ قرار زراعي سليم ومدروس.

وأكد أهمية بذل مزيد من الجهد والعمل الجاد من أجل رفع معدلات الاداء والتغلب على كل التحديات والمشاكل التى تواجه القطاع الزراعى والطموح بمعدلات نمو اكثر إيجابية تصب فى رفع مستوى منظومه الأمن الغذائي القومي، في ظل الأحداث والأزمات التي يشهدها العالم.