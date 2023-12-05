«الإرشاد الزراعي» يتابع توزيع تقاوي المحاصيل الشتوية في الإسكندرية

قام الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة بالمرور على الإدارة الزراعية بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لتفقد سير عملية توزيع التقاوي وتوفير الأسمدة.

تفقد منافذ توزيع التقاوي

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها إنه تم تفقد منافذ توزيع التقاوي والاطمئنان على أن يتم المتابعة الجيدة للزراعة الشتوية من تقاوي وأسمدة ومبيدات والعمل على توفرها اولا بأول والتواصل مع المزارعين ونقل لهم أهم التوصيات الفنية تبعا للمرحلة العمرية للمحصول.

زيارة المريوطية

كما قام رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بزيارة مركز الدعم الإعلامي للتنمية بمريوط حيث تفقد أنشطة المركز المختلفة وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعمل الإرشادي الزراعي وتكثيف الأنشطة الإرشادية التي تقدم خدمات إرشادية تنموية لنهضة بالقرية المصرية.

وكانت وزارة الزراعة قد وجهت المسؤولين بالمرور الميداني لمتابعة زراعة المحاصيل الشتوية وتوزيع تقاوي القمح وتوفير مستلزمات الإنتاج لها وتقديم أوجه الدعم الميداني والنزول إلى الحقول لتقديم كل الإرشادات والحلول لأي مشكلات وتذليل العقبات والانتشار لقيادات الوزارة بالمحافظات.