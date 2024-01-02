تراجع كبير في سعر جرام الذهب الآن.. بكام عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب، تراجعا الآن في محلات الصاغة المصرية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3185 جنيها، بتراجع 25 جنيهًا عن سعر منتصف التعاملات البالغ 3210 جنيهات، وفقا للأسعار المعلنة من شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب في مصر الآن

وترصد «الوطن» أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة، بعد أن تراجعت الأسعار مقارنة مع أسعار منتصف التعاملات، وفقا لشعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة والمجوهرات 3185 جنيهاً متراجعًا بنحو 25 جنيهًا، مقارنة مع سعر الجرام الذي كان عند 3210 جنيهات في منتصف التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن بمحلات الصاغة والمجوهرات، 3640 جنيها مقارنة مع 3668، بتراجع نحو 28 جنيهًا في سعر الجرام قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة المصرية، سجل 2730 جنيهاً، مقارنة مع 2751 جنيهًا في منتصف التعاملات، متراجعًا بنحو 21 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

فيما سجل جرام الذهب عيار 14 الآن 2123 جنيها، مقارنة مع 2146 جنيهًا في منتصف التعاملات، بتراجع 23 جنيهًا في سعر الجرام دون الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 12

فيما سجل جرام الذهب عيار 14 الآن 1820 جنيهاً، مقارنة مع 1840 جنيهًا في منتصف التعاملات، بتراجع 20 جنيهًا في سعر الجرام.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في منتصف التعاملات 25 ألفا و480 جنيهًا، مقارنة مع 25 ألفا و680 جنيهًا في منتصف التعاملات.