مسؤول بالمتحف الكبير: نستهدف 5 ملايين زائر سنويا.. ونقدم عرضا تفاعليا عن توت عنخ آمون

قال الدكتور عيسي زيدان، مدير الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف الكبير، إنّ المتحف بدأ العمل تجريبيا في أماكن محدودة مثل منطقة المسلة المعلقة والبهو العظيم، والدرج العظيم، إضافة الى المنطقة التجارية، ولم يتم افتتاحه بعد.

750 ألف زائر

وأضاف زيدان، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية: «استقبلنا 750 ألف زائر، ما يعطي مؤشرا جيدا للغاية على أنّه المتحف سيستقبل أكثر من 5 ملايين زائر سنويا بعد افتتاحه بشكل رسمي،وسيكون قبلة السياحة لمصر».

توت عنخ آمون

وتابع: «هناك عرض تفاعلي يخص الفرعون الذهبي (الملك توت عنخ أمون)، يروي فصول كثيرة من مصر القديمة، ويبدأ الفصل الأول عن نشأة مصر في العصور القديمة، ويتحدث عن جمال مصر، ونجوم مصر المتلألأة حتى يشرق إله الشمس (رع)».

وأكمل: «وهناك عرض تفاعلي عن سحر مصر وجمال مصر بالألوان، يعرض كيف كان الفنان المصري مبهرا ورائعا من خلال استخدام الألوان في المعابد والمقابر والنقوش الجميلة التي تخص المصري القديم، ويتكلم عن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون».