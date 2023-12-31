مدير الترميم ونقل الآثار بالمتحف الكبير: صيانة ما يقرب من 55 ألف قطعة أثرية

قال الدكتور عيسى زيدان، المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن جميع القطع الأثرية التي تم نقلها من المواقع والمتاحف الأثرية إلى المتحف المصري الكبير والتي أجري عليها أعمال الترميم والفحص والتوثيق لها تمت بأيادٍ مصرية خالصة.

ترميم وصيانة ما يقرب من 55 ألف قطعة أثرية

وأضاف «زيدان» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أنه قد جرى ترميم وصيانة ما يقرب من 55 ألف قطعة أثرية داخل مركز ترميم المتحف المصرى الكبير، وتم العمل على تلك القطع بطريقة علمية داخل المعامل المتخصصة حسب طبيعة كل مادة وهذه القطع الأثرية كان أهمها مجموعة الملك توت عنخ آمون.

وتابع: «جرى الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية أو التشطيبات الداخلية والتجهيزات للعرض المتحفي بنسبة 100% داخل القاعات الرئيسية، التي تبدأ من عصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني».