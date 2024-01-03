«زراعة الشرقية»: توفير 86 ألف رأس ماشية بـ12 مليون جنيه ضمن مشروع البتلو

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية توفير 86 ألف رأس ماشية بـ12 مليون ضمن المشروع القومي للبتلو.

قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة خلال بيان، إن مشروع البتلو يُسهم في سد الفجوة الغذائية والقضاء على جشع التجار ويخدم صغار المربيين والخريجين والمرأة الريفية والشركات من خلال منح قروض بنسبة فائدة 5% متناقصة بواقع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لشراء الرأس الواحدة وخمسة آلاف جنيه تغذية.

معاينة الطلبات من خلال لجنة ثلاثية

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه يتم معاينة الطلبات من خلال لجنة ثلاثية من البنك الزراعي المصري – الطب البيطري – مديرية الزراعة بمراكز وقرى المحافظة طبقا للاشتراطات التي وضعتها وزارة الزراعة

توافر رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط لمزارع المستفيدين

وأوضح وكيل وزارة الزراعة ان العجلات المحسنة التي تأتي من الخارج دورتها تسمينيا 6 أشهر بفائدة 2.5% ويتم التمويل من البنك الزراعي بشروط ميسرة عائد 5% سنوياً بحد أقصى 50 رأساً مع إمكانية التأمين على الرؤوس بنسبة مخفضة لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بشرط توافر رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط لمزارع المستفيدين لأكثر من عشرة رؤوس.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه منذ بدء تنفيذ مشروع إحياء البتلو تم توفير 86 ألفا و88 رأس ماشية لعدد 2064 عميلا وبتكلفة مالية بلغت 12 مليون و763 ألف جنيه بنسبة فائدة 5 % وبتمويل مالي وفقا للبروتوكولات بين وزارة الزراعة والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لصغار المزارعين والمربين في مجال تربية الماشية.