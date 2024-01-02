«الزراعة»: لا يوجد عجز في تقاوي البطاطس والكميات المتاحة تكفي

قال الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة، إن الكميات الواردة الفعلية من تقاوى البطاطس حتى تاريخه أكثر من 115 ألف طن وهناك شحنات أخرى في طريقها إلينا، إضافة إلى 20 ألف طن ناتج محلي «الجيل الثالث»؛ ليكون إجمالي المتاح الفعلي 135 ألف طن، في حين أنّ الاحتياجات الفعلية للزراعة بمصر تتراوح ما بين 110 إلى 120 ألف طن من تقاوي البطاطس ورغم أن السوق بهذا الشكل يعتبر منضبطًا من حيث الاحتياجات الفعلية للزراعة والمتوفر من التقاوي.

ونوه بأنّ بعض التجار يلجأ إلى التلاعب في الأسواق بإعادة البيع والشراء وإطلاق الشائعات الخاصة بانخفاض الكميات المستوردة بغرض تحقيق مكاسب مادية، ولذلك تقوم وزارة الزراعة بالإعلان عن الكميات الواردة من الخارج وتوعية المزارعين بعدم الوقوع فريسة للاستغلال التجار حيث إنّ التقاوي المستوردة والمحلية تكفي لزراعة العروة الصيفية

أسعار تقاوي البطاطس هذا العام

وأضاف عضام أنّ الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية كان قد أعلن عن أسعار تقاوى البطاطس لهذا العام لتتراوح بين 49 : 55 ألف جنية للطن وقد قام بتلبية طلبات جميع المتعاقدين معه، ويقوم بعض المزارعين أو الشركات بإعادة بيعة مرة أخرى مما يؤدى إلى ارتفاع سعر الطن، مشيرًا إلى أنّ الطلب على صنف معين يؤدى إلى ارتفاع سعره عن باقي الأصناف الأخرى ولا يأخذ هذا الارتفاع كمقياس لجميع الأصناف، حيث يفضل كثير من المزارعين أصناف معينة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، وهذا يحدث كل عام مع هذه الأصناف.