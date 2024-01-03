تركيب خط مياه بقطر 12 بوصة في ساقلتة ضمن مشروعات «حياة كريمة» بسوهاج

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ساقلتة، شمال شرق محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، تركيب خط مياه مغذي بقطر 12 بوصة، بهدف تحسين الخدمات لمدينة ساقلتة والمناطق المحيطة بها، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري وتحقيق «حياة كريمة» للمواطنين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تركيب الخط المائي بطول 800 متر

وأضافت في بيان أنه تم تركيب الخط المائي المغذي بطول حوالي 800 متر من محطة الطوايل النقالة، وشارك في الجولة مهندسو شبكة مياه الشرب بساقلتة، وأكد رئيس الوحدة المحلية على أهمية الانتهاء من التركيب والتوصيل بأسرع وقت ممكن، لضمان استفادة المركز بالكامل من المياه.

ضرورة استمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات

كما أشار إلى ضرورة استمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات الأخرى في المركز وتذليل أي عقبات تواجهها، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وخلق بيئة نظيفة لهم.

تأتي هذه الجولة في إطار جهود محافظة سوهاج لتنفيذ المشروعات الحيوية بمركز ومدينة ساقلتة، وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية بمصر، وتأتي توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، في إطار الاهتمام بمتابعة وتنفيذ هذه المشروعات بأفضل وقت ممكن وتذليل أي عقبات تواجهها.