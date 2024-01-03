القبض على 7 عصابات سطو في حملة مكبرة بـ3 محافظات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات مكبرة؛ لضبط الحالة الأمنية في الشارع المصري، وإحكام السيطرة والخارجين عن القانون، ولا سيما المتخصصين في جرائم السرقة.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن «الجيزة – المنوفية - الوادي الجديد» ضبط تشكيل عصابي مكون من عاملي خردة لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية. تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة الأبواب الحديدية بدائرة القسم، وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات والأدوات المستخدمة في أعمال السرقة لدى عملائهم «سيىء النية» (3 أشخاص – مقيمين بذات دائرة القسم) «أمكن ضبطهم».

كما ضُبط تشكيل عصابي مكون من (3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة الجيزة) تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب «الخطف» باستخدام دراجة نارية، وبحوزتهم الدراجة النارية المستخدمة في وقائع السرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (8) وقائع سرقة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم «سيئ النية» أمكن ضبطهم.

كما تم ضبط (نقاش – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) لقيامه بارتكاب وقائع سرقة (الأسلاك الكهربائية من داخل العقارات تحت التشطيب بدائرة قسم شرطة العمرانية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه عدد (3) وقائع سرقة، وأرشد عن المسروقات لدى عميله «سيئ النية» (مالك مخزن خردة)، أمكن ضبطه، بالإضافة إلى ضبط (4 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية) حال شروعهم في سرقة (12 لوح طاقة شمسية) من قطعة أرض بدائرة القسم)، وبحوزتهم (سيارة نقل "بدون لوحات معدنية وبدون أوراق – والأدوات المستخدمة - كمية من مفاتيح الربط)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (3) وقائع سرقة بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات وأمكن ضبطهما.

وفي مديرية أمن المنوفية، جرى ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين لهما معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب «الخطف» باستخدام دراجة نارية، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين – فرد محلى وطلقتان – سلاح أبيض - دراجة نارية بدون لوحات معدنية المستخدمة في السرقة – بعض المسروقات)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد (10) وقائع سرقة. وفي الوادي الجديد تم ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة الخارجة) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (10 رؤوس ماشية)، من داخل حظيرة بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات.