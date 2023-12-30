ضبط مخدرات بـ122 مليون جنيه بحوزة تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم 8 أجانب

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيلاً عصابياً شديد الخطورة مكون من (10 أشخاص، لـ8 منهم معلومات جنائية، وثلاثة منهم حالياً خارج البلاد، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول) تخصصوا في جلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش الاصطناعي (البودر)، وكذا إدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من محافظتى القاهرة والجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع، فضلاً عن قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة في محاولة لإصباغها بالصبغة الشرعية.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبط (7 متواجدين بالبلاد) بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش الاصطناعي «البودر» وزنت 46 كيلوجراما – كمية لمخدر الآيس «الشابو» وزنت 2,500 كيلوجرام – كمية من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – عدد من الأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة – 4 بنادق آلية - 26 طبنجة – بندقية خرطوش – 6 فرد خرطوش – 2 سلاح ناري «مقروطة» محلية الصنع – 6 طبنجة صوت - عدد من الطلقات مختلفة الأنواع – أدوات ومعدات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية – مبالغ مالية كبيرة عملات محلية وأجنبية – 11 سيارة مختلفة الأنواع – كمية من المصوغات الذهبية وزنت أكثر من 8,5 كيلوجرام – 6 ساعات يد – لاب توب – 15 هاتفا محمولا).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الجلب والاتجار وإعادة التدوير وكذا الأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية من حصيلة تجارتهم غير المشروعة والأسلحة النارية والذخائر وأجزاء الأسلحة بقصد التصنيع والدفاع عن تجارتهم الأثمة والسيارات لنقل وترويج المواد المخدرة.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ122 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.