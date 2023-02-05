رفع 530 طن مخلفات صلبة من شوارع سوهاج في حملات مكبرة لرفع التراكمات

قامت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمحافظة سوهاج بحملات نظافة مكبرة، فى اطار تكثيف أعمال النظافة والتجميل للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين ورفع القمامة والمخلفات الصلبة، والتراكمات.

أعمال النظافة بمركز سوهاج

قامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، برئاسة أحمد الشطوري، بحملات نظافة مكبرة خلال الأسبوع الماضي شملت جميع قطاعات الحي «المخبز الآلي، منطقة الشهيد، وشارع السيالة، وحوض التلاتين، وطريق كورنيش ترعة نجع حمادي، وقطاع البحر، وقطاع المحطة، وشارع الجرجاوية، والعارف، والقطب الغياتية، وراشد والعمري، وغرب الكوبري، والحويتي، وأسفرت الحملات عن رفع 185 طن قمامة».

رفع 250 طن مخلفات من جرجا

وقال عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه تم رفع 250 طن من القمامة والمخلفات الصلبة، خلال حملات نظافة مكبرة، استهدفت شوارع مدينة جرجا بجميع القطاعات.

أعمال التمهيد بالبلينا

وأشار لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا، إلى أنه تمت أعمال التسوية والتمهيد ورفع كفاءة شارع الشهيد «محمد الأمير»، ورفع كفاءة الطرق بقرية «بني حميل»، ورفع تراكمات القمامة بجميع الشوارع.

رفع 30 طن مخلفات بساقلتة

وأكد أحمد البدري رئيس مركز ومدينة ساقلتة، أن المتابعة مستمرة لأعمال الحملات المكبرة للنظافة بالمدينة والوحدات القروية التابعة بـ «سفلاق، وطريق نيدة سفلاق»، كما تم رفع كفاءة الطريق ما بين كوبري ساقلتة الجديد حتي كوبري «فاوجلي»، وتم رفع نواتج تطهير الترع من طريق القرامطة، وتم رفع 30 طن من القمامة والمخلفات.

رفع 100 طن مخلفات بجهينة

وقال ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة، أنه تم متابعة أعمال صنفرة التربة بشارع هندسة الري تمهيدا للبدء في أعمال الرصف، وحملات النظافة المكبرة بالمدينة والقرى التابعة، ورفع كفاءة الطرق والميادين، وتم رفع ناتج تطهير ترعة عبد الرسول أولاد إسماعيل، وتجمعات المخلفات والقمامة من شوارع «الجمهورية، والشهداء، والبساتين، وشارع المدارس»، وتم رفع أكثر من 100 طن من نواتج تطهير الترع والقمامة والمخلفات.

وأشارت هويدة الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، إلى أنه تم القيام بأعمال التجميل بمجلس قروى سلامون، ورفع وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، حيث يتم تشغيل معدة كنس ورفع الاتربة بشكل مستمر لتطوير منظومة النظافة ورفع 12 طن مخلفات.

تطوير شوارع جرجا

وأشار عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا إلى متابعة أعمال النظافة العامة بالمدينة، وساحل طهطا، حيث تم ورفع المخلفات والتراكمات بمختلف الشوارع والميادين، والمجالس القروية التابعة، ورفع كفاءة الطرق والشوارع والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق.