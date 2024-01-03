وثيقة سرية تكشف نص التحقيقات مع يحيى السنوار عند اعتقاله عام 1989 (صورة)

رغم خروج الصحف الإسرائيلية للحديث عن نص تحقيقات ضابط في جهاز الأمن العام الإسرائيلي «شين بيت» مع يحيى السنوار، القيادي بحركة حماس، قبل فترة قصيرة، إلا أن صحيفة بريطانية خرجت كاشفة عن صورة توثق جزء من نص محضر التحقيقات معه، والمكون من 10 صفحات ومحفوظ بأرشيف المحكمة العليا الإسرائيلية.

نص التحقيقات مع يحيى السنوار

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية»، إنه لأول مرة يتم الكشف عن نصوص التحقيقات مع زعيم حركة حماس في قطاع غزة وذلك عام 1989 عندما اعتقله الشاباك في خان يونس بتهمة قتل المتعاونين مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الجنود الإسرائيلية، زاعمة أن «السنوار» قد فاجأ محققي الشرطة عندما قام بجولة في جميع الأماكن التي دفن فيها جثث العملاء الذين قتلهم.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد اعترف «السنوار» بقتل 4 أشخاص تعاونوا مع إسرائيل في عام 1989، وذلك بعدما تم جمع المعلومات عنهما، فضلا عن المراقبة التي نفذها بمساعدة عدد من قيادي حماس، لمدة أربعة أيام.

وصف المحقق للسنوار

وبحسب ما ذكرته صحيفة «هاآرتس» العبرية، إن «السنوار» اعتقل عدة مرات الأولى كانت في جنين بتهمة التحريض على النشاط القومي، والثانية بسبب قتله لعدد من الجنود، فيما يشير المحقق الذي أجرى تحقيق معه إلى أن السنوار ظل في السجن لعدة أشهر وتم نسيه حتى وقوع حادثة اختطاف جنديين إسرائيليين في عام 1989.

ويضيف المحقق الإسرائيلي، الذي وقتها لم يذكر اسمه: «أدركنا حينها أن هناك في قطاع غزة منظمة كبيرة لم نعرف عنها شيئا، وهي المسؤولة عن اختطاف الجنديين».

كما أكد المحقق الإسرائيلي أن يحيى السنوار كان كثيرا ما يوجه تهديدات خلال التحقيقات معه، حيث كشف أنه في أحدها وجه كلامه له قائلا: «أنت تعلم أنه في يوم من الأيام ستكون أنت الشخص الذي يتم التحقيق معه، وسأقف هنا بصفتي الحكومة كمحقق.. سأستجوبك».