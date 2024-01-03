وزير الثقافة الفلسطيني: نقدر الموقف المصري الثابت لدعم قضية شعبنا

أكد وزير الثقافة الفلسطيني، الدكتور عاطف أبو سيف، أهمية الموقف المصري الثابت من خلال عدم الموافقة على مخطط التهجير الذي تريده إسرائيل، موضحا أننا كفلسطينيين نحب مصر ونقدر دورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية من عشرات السنين وما قدمته وما تزال تقدمه لنا مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا هو دورها تجاه أشقائها في فلسطين.

طمس وسرقة التراث ومحاولة سرقة التاريخ الفلسطيني

وأوضح «أبو سيف»، خلال لقائه مع عدد من الكتاب والأدباء والذي عقد أمس باتحاد كتاب مصر، إن المعركة الحقيقية ثقافية وإعلامية حيث قامت الألة الإعلامية اليهودية بصناعة وترويج فكرة الاضطهاد الصهيوني في العالم، لافتا إلى أن هناك محاولات من هذا الكيان المحتل بطمس وسرقة التراث والتاريخ الفلسطيني، إلى جانب هدم المتاحف والمساجد القديمة ودمر العديد من قطع التراث التاريخية خلال القصف الأخير على المدن الفلسطينية.

وقال وزير الثقافة: «الشعب الفلسطيني لن يستسلم، وعلى العالم أن يدرك أن السكوت على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحرب إبادة شاملة يعتبر مشاركة ضمنية في هذه الحرب علينا، حيث دمر الاحتلال ما يقرب من 70% من مباني غزة»، مشيرًا إلى أن عملية طوفان الأقصى أعاد القضية الفلسطينية مرة أخرى على طاولة المفاوضات، وعلى الخريطة السياسة بالعالم، وأن من حق الفلسطينيين الدفاع عن أراضيهم.

القضية الفلسطينية قضية حق

من جانبه، قال الشاعر علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إن القضية الفلسطينية قضية حق، وإننا في اتحاد كتاب مصر وفى الأمانة العامة للأدباء والكتاب العرب، أول من أصدر بيانا ليلة السابع من أكتوبر بأن عملية «طوفان الأقصى» كانت ردا على كل الممارسات الصهيونية الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني.

وأضاف: «اتخذنا العديد من المواقف والاعتصامات المساندة للقضية الفلسطينية ولكفاح الشعب الفلسطيني الشقيق، ولنا موقف من قضية التطبيع المجاني».