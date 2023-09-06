مي كساب تكشف كواليس أغنيتها الجديدة «حضن أبويا».. إهداء لوالدها الراحل

انتهت الفنانة مي كساب، من تسجيل أغنيتها الجديدة «حضن أبويا»، ومن المقرر أن تطرح قريبا عبر «يوتيوب»، ومنصات الموسيقى المختلفة.

كواليس تسجيل مي كساب أغنية لوالدها الراحل

قالت مي كساب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه كان من المفترض تسليم ألبوم غنائي كامل، للشركة المنتجة، لكن بسبب ظروف مرض ووفاة والدها، لم تتمكن من تسجيل الأغاني.

أضافت أن رامي سليمان المنتج المنفذ بالشركة، هو صاحب فكرة الغناء لوالدها، وعندما سمعت كلماتها شعرت بسعادة رهيبة، وقررت بالفعل تسجيلها، وتتمنى أن تنال إعجاب الجمهور والنقاد.

نجاح مي كساب في جعفر العمدة

وكانت مي كساب، حققت نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل «جعفر العمدة»، الذي تدور أحداثه حول شخصية جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث سيدات؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة وتنشأ بينهما العديد من المفارقات تضعهما على المحك.