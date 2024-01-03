المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان: مصر شهدت تطورا ملحوظا في منظومة السجون

قال الدكتور أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية خلال عام 2023 تمكنت من أن تخطو خطوات ملحوظة وذات أثر إيجابي في الملف الحقوقي، حيث شهد العام الماضي تطورات ملحوظة في جميع الزوايا.

تطوير منظومة السجون وفلسفة العقاب

وأوضح رئيس المنتدي العربي الأوروبي لحقوق الإنسان لـ«الوطن»، أن من أكثر المجالات التي شهدت تطورا ملحوظا هي منظومة العقاب والسجون، حيث تمكنت مصر من تحقيق طفرة في هذا الملف، وبدأ العمل عليها من قبل 2023، ولكن كان هذا العام هو عام جني الثمار.

وأضاف نصري أن عام 2023 شهد زيادة في قوائم العفو الرئاسي، فضلا عن التطوير الملحوظ لمراكز التأهيل وتغير فلسفة العقاب، وهي من خطوات جاءت تطبيقا لمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم خلال هذا العام تطبيق العديد من مبادئها

حياة كريمة

أشار نصري إلى أن المشروع القومي حياة كريمة، الذي استمر في تقديم خدماته للمواطنين بالتوازي مع تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مما يعد نصرة لحقوق الإنسان، وخلال 2023 تم إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المختلفة.